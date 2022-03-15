Повысит ли Банк России ставку на ближайшем заседании?

Александр Кудрин, главный стратег по макроэкономике и долговым рынкам АТОН, считает ﻿, что процентная ставка останется неизменной.

– Уровень 20% и так является запретительным, – подчеркивает она. – Напомню, что основная цель этого шага — сбить ажиотаж на валютном рынке. К сожалению, этого шага не хватило, и монетарным властям пришлось вводить меры контроля за движением капитала. Большого смысла удерживать столь высокую ставку для нормализации ситуации на валютном рынке нет.

Он отмечает, что сейчас есть проблема с инфляцией.

– Но инфляционный шок 2022 года так или иначе схлынет, и тогда ЦБ будет реагировать на движение инфляции. А пока мы будем наблюдать разрыв между инфляцией и ставкой ЦБ, считает он.