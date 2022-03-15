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Прогноз: коррекция на сырье носит временный характер, рост продолжится

Если говорить про влияние геополитики на мировые рынки, то сначала мы видели резкий рост цен на сырье, сейчас же наблюдаем коррекцию, отмечает Евгений Малыхин, руководитель инвестиционного департамента УК «Атон-менеджмент»:

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– Как пишет Goldman Sachs, она связана с тем, что многие фонды во время роста волатильности закрывают свои короткие и длинные позиции. Кроме того, существенно растут требования к обеспечению фьючерсных позиций, что также подталкивает участников рынка к закрытию позиций. Так что коррекция носит скорее технический характер, и, судя по всему, рост цен на сырье продолжится. Вчера мы видели, что доходность 10-летних US Treasuries достигла уровня 2.13. А в среду, 16 марта, состоится заседание ФРС США, на котором мы, скорее всего, увидим первое повышение ставок.

Сейчас от западных банков мы все чаще слышим слово «стагфляция» (значительное замедление роста с одной стороны и высокая инфляция с другой), ее вероятность оценивают в десятки процентов. То есть для мировой экономики стагфляция становится реальностью, – считает эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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