Что делать российским инвесторам в текущей ситуации?

В текущей ситуации широкая диверсификация была бы правильным решением, но вопрос в том, где, кому и какие активы доступны, отмечает Евгений Малыхин, руководитель инвестиционного департамента УК «Атон-менеджмент».

– Из возможных вариантов для российских клиентов мы бы рекомендовали золото, юани, наличную валюту (доллары, евро, франки), акции экспортеров (когда торги на Мосбирже будут возобновлены). Кроме того, очевидно, что логистические цепочки, финансовые потоки будут перестраиваться, и все более заметную роль будут играть отношения России с азиатскими странами. Как выстроятся эти цепочки? Сможем ли мы инвестировать в локальные китайские акции, зайдут ли китайские инвесторы к нам? Если ответы на эти вопросы будут положительными, возможности диверсификации увеличатся.

Александр Кудрин, главный стратег по макроэкономике и долговым рынкам АТОН, считает, что все зависит от того, где инвестор находится: вне системы или внутри нее?

– Если инвестор внутри, то здесь можно рассматривать кейс Ирана, где фондовый рынок показывает тысячи процентов роста на фоне того, что страна живет в режиме изоляции и внутри страны инфляция остается крайне высокая. Если говорить об инвесторе вне страны, то по-прежнему хорошая ставка — это commodities в самых разных проявлениях, включая золото. Возможно, за исключением нефти — она видится мне несколько перегретой.