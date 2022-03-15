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Доллар вернулся к 110. Что дальше?

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Доллар вновь приблизился к 110 руб., а евро к 118,5 руб. Поддержку рублю по-прежнему оказывает продолжение переговорного процесса между Россией и Украиной, отмечают эксперты БКС Инвестиции.

–Это увеличивает вероятность достижения каких-то договоренностей, закрепленных в двухсторонних документах, что сохраняет надежду на относительно скорую деэскалацию украинского конфликта. На этом фоне нефтяные цены и некоторые сырьевые товары продолжили быстро дешеветь, – подчеркивают аналитики.

Рубль сокращает сильную недооцененность к нефти. Она отражена в завышенной стоимости барреля Brent в рублях. Если осенью показатель находился около 6000 руб., то в прошлый понедельник впервые в истории превышал 21 000 руб., снизившись к текущему моменту почти в 2 раза. Тем не менее, аналитики считают, эти уровни все еще далеки от экономически обоснованных из-за высоких геополитических и санкционных рисков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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