Новости

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

Очередное заседание Банка России состоится в эту пятницу, 18 марта. Прогнозы участников рынка расходятся. Несмотря на то, что 28 февраля ЦБ уже резко повысил ключевую ставку до 20%, некоторые аналитики прогнозируют еще одно повышение  – до 25% из-за резкого роста инфляции. Другие считают, что регулятор воздержится от такого шага, полагая, что ставка на уровне 20% и так носит запретительный характер.

Пока ставки находятся на беспрецедентно высоком уровне, вкладчики могут воспользоваться специальными условиями. Максимальные ставки в банках Иркутска, по данным SIA.RU на 16 марта находятся на уровне 21,00-25,00 % годовых.

Портал SIA.RU подготовил топ-12 вкладов в банках Иркутска с доходностью выше 21,00% годовых. Для выборки лучших вкладов был использован только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить бОльшую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке или сделать покупки по карте на определенную сумму и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 16 марта 2021 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, в расчет бралась эффективная ставка.

ТОП-12 самых выгодных вкладов в Иркутске на 16 марта 2022 года

Банк Название Ставка, % Сумма, руб Срок вклада Выплата % Пополнение / Снятие Дополнительно
1 Банк СОЮЗ Классический 25 10 000 1 мес В конце срока Нет / Нет  
2-4 Байкалкредобанк Доходный 23 1 000 000 1 мес В конце срока Нет / Нет  
2-4 Реалист банк Почетный клиент 23 50 000 3 мес В конце срока Нет / Нет  
2-4 Солид Банк Весенний Плюс 23 30 000 3 мес Ежемесячно Да / Нет  
5-7 Банк Открытие Надежный партнер 22 50 000 3,6 мес В конце срока Нет / Нет  
5-7 Азиатско-Тихоокеанский Банк АТБ. Вклад 22 5 000 3 мес В конце срока Нет / Нет  
5-7 Примсоцбанк Спринт 31 Запад 22 10 000 1 мес В конце срока Нет / Нет  
8-12 Банк "Приморье" Доходный+ 21 Любая 3 мес Ежемесячно Да / Нет  
8-12 Банк УРАЛСИБ Прибыльный сезон 21 100 000 3 мес В конце срока Нет / Нет  
8-12 Дальневосточный банк Доходный 21 10 000 3 мес В конце срока Нет / Нет  
8-12 Байкальский банк Сбербанка России СберВклад (в СберБанк Онлайн) 21 100 000 1-2 мес По выбору Да / Да  
8-12 Банк Солидарность Солидный резерв 21 100 000 3 мес В конце срока Нет / Нет  

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Кобзев о ситуации: Не надо паниковать. Выход есть!
En+ Group не планирует отказывается от проектов модернизации и других инвестиционных проектов в свете новых экономических вызовов
«Кризис не первый, но, возможно, самый жёсткий»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании