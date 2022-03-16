ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

Очередное заседание Банка России состоится в эту пятницу, 18 марта. Прогнозы участников рынка расходятся. Несмотря на то, что 28 февраля ЦБ уже резко повысил ключевую ставку до 20%, некоторые аналитики прогнозируют еще одно повышение – до 25% из-за резкого роста инфляции. Другие считают, что регулятор воздержится от такого шага, полагая, что ставка на уровне 20% и так носит запретительный характер.
Пока ставки находятся на беспрецедентно высоком уровне, вкладчики могут воспользоваться специальными условиями. Максимальные ставки в банках Иркутска, по данным SIA.RU на 16 марта находятся на уровне 21,00-25,00 % годовых.
Портал SIA.RU подготовил топ-12 вкладов в банках Иркутска с доходностью выше 21,00% годовых. Для выборки лучших вкладов был использован только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.
Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить бОльшую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке или сделать покупки по карте на определенную сумму и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 16 марта 2021 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, в расчет бралась эффективная ставка.
ТОП-12 самых выгодных вкладов в Иркутске на 16 марта 2022 года
|№
|Банк
|Название
|Ставка, %
|Сумма, руб
|Срок вклада
|Выплата %
|Пополнение / Снятие
|Дополнительно
|1
|Банк СОЮЗ
|Классический
|25
|10 000
|1 мес
|В конце срока
|Нет / Нет
|2-4
|Байкалкредобанк
|Доходный
|23
|1 000 000
|1 мес
|В конце срока
|Нет / Нет
|2-4
|Реалист банк
|Почетный клиент
|23
|50 000
|3 мес
|В конце срока
|Нет / Нет
|2-4
|Солид Банк
|Весенний Плюс
|23
|30 000
|3 мес
|Ежемесячно
|Да / Нет
|5-7
|Банк Открытие
|Надежный партнер
|22
|50 000
|3,6 мес
|В конце срока
|Нет / Нет
|5-7
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|АТБ. Вклад
|22
|5 000
|3 мес
|В конце срока
|Нет / Нет
|5-7
|Примсоцбанк
|Спринт 31 Запад
|22
|10 000
|1 мес
|В конце срока
|Нет / Нет
|8-12
|Банк "Приморье"
|Доходный+
|21
|Любая
|3 мес
|Ежемесячно
|Да / Нет
|8-12
|Банк УРАЛСИБ
|Прибыльный сезон
|21
|100 000
|3 мес
|В конце срока
|Нет / Нет
|8-12
|Дальневосточный банк
|Доходный
|21
|10 000
|3 мес
|В конце срока
|Нет / Нет
|8-12
|Байкальский банк Сбербанка России
|СберВклад (в СберБанк Онлайн)
|21
|100 000
|1-2 мес
|По выбору
|Да / Да
|8-12
|Банк Солидарность
|Солидный резерв
|21
|100 000
|3 мес
|В конце срока
|Нет / Нет