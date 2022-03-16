ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

Очередное заседание Банка России состоится в эту пятницу, 18 марта. Прогнозы участников рынка расходятся. Несмотря на то, что 28 февраля ЦБ уже резко повысил ключевую ставку до 20%, некоторые аналитики прогнозируют еще одно повышение – до 25% из-за резкого роста инфляции. Другие считают, что регулятор воздержится от такого шага, полагая, что ставка на уровне 20% и так носит запретительный характер.

Пока ставки находятся на беспрецедентно высоком уровне, вкладчики могут воспользоваться специальными условиями. Максимальные ставки в банках Иркутска, по данным SIA.RU на 16 марта находятся на уровне 21,00-25,00 % годовых.

Портал SIA.RU подготовил топ-12 вкладов в банках Иркутска с доходностью выше 21,00% годовых. Для выборки лучших вкладов был использован только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить бОльшую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке или сделать покупки по карте на определенную сумму и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 16 марта 2021 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, в расчет бралась эффективная ставка.

ТОП-12 самых выгодных вкладов в Иркутске на 16 марта 2022 года