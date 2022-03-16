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Fitch понизило до дефолтного уровня рейтинг 31 российского банка

Fitch понизило до уровня «СС» долгосрочный рейтинг 31 российского банка, а также исключило их из списка Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом, передает РБК.

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В частности, речь идет о Райффайзенбанке, МКБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Сбербанке и банке «Тинькофф». Согласно критериям Fitch, уровень «CC» означает, что их дефолт «представляется вероятным» в той или иной форме.

Также агентство понизило рейтинги устойчивости всех российских банков с «BB» до «ССС-» (с «B-» в АО «Россельхозбанк»). Их удалили из списка Rating Watch с негативным прогнозом, «чтобы отразить резкое ухудшение операционной среды для ведения банковской деятельности». В результате агентство пересмотрело рейтинг операционной среды в России с «B» на «ССС-», – пишет Fitch.

Присвоение рейтинга «ССС-» означает низкую степень устойчивости этих банков и реальную возможность дефолта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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