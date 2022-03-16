Доллар продержится на уровне 105-115 рублей до весны – Дмитрий Александров

Как передает агентство «Прайм» слова начальника Управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров, курс рубля в ближайшие пару месяцев будет очень сильно зависеть от завершения специальной операции и от полноценного возобновления торгов на российском рынке с участием иностранных участников.

«Пока диапазон 105-115 за доллар оказался в целом устойчивым», – считает он.

Плюсом для рубля является поступление валюты от экспортеров, действующих сейчас в условиях повышенных цен, отсутствие высокого спроса со стороны импортеров, естественные ограничения на использование валюты и давление на спекулятивные покупки.