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Доллар продержится на уровне 105-115 рублей до весны – Дмитрий Александров

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Как передает агентство «Прайм» слова начальника Управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров, курс рубля в ближайшие пару месяцев будет очень сильно зависеть от завершения специальной операции и от полноценного возобновления торгов на российском рынке с участием иностранных участников.

«Пока диапазон 105-115 за доллар оказался в целом устойчивым», – считает он.

Плюсом для рубля является поступление валюты от экспортеров, действующих сейчас в условиях повышенных цен, отсутствие высокого спроса со стороны импортеров, естественные ограничения на использование валюты и давление на спекулятивные покупки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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