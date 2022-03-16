Названы меры поддержки бизнеса Иркутской области, пострадавшего от санкций

В еженедельном оперативный штаб области рассматриваем предложения о мерах поддержки ключевых отраслей экономики, сообщили губернатор Игорь Кобзев в соцсетях.

на рассмотрение федеральных властей направлен пакет мер поддержки, в том числе проект норм по реинвестированию НДС в развитие производства, введение моратория на расширение номенклатуры товаров, в отношении которых действует обязательная маркировка, увеличение предельной суммы и сроков предоставления микрозаймов для бизнеса, установление льгот по финансированию предприятий-экспортеров.

Со своей стороны, правительство Иркутской области приняло ряд мер по поддержке реального сектора экономики:

«заморожена» ставка по микрозаймам для малого бизнеса на уровне 5,5% годовых;

докапитализирован Фонд микрокредитования;

докапитализирован Фонд развития промышленности (займы под 1–3% годовых);

внесён закон о предоставлении земельных участков в аренду без торгов под инвестиционные проекты;

разрабатывается закон о предоставлении льготы по УСН для пострадавших отраслей (общепит, фитнес-центры, кинотеатры, развлекательная индустрия и др.);

утверждён новый кредитный продукт Корпорации развития Иркутской области, предусматривающий финансирование проектов технического перевооружения предприятий под 10% годовых;

«заморожена» арендная ставка по земельным участкам в ОЭЗ «Ворота Байкала».

«Уверен, что сегодняшнюю ситуацию можно рассматривать с двух сторон – да, есть проблемы и сильное давление. Но как никогда сегодня есть возможность расширить или запустить новое производство, направленное на импортозамещение», – комментирует губернатор.