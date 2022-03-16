Кому в Иркутской области проще всего найти работу?

Аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали (исследование есть у SIA.RU) рынок вакансий в Иркутской области и выяснили, каким специалистам проще всего трудоустроиться.

На одну активную вакансию в Иркутской области приходится в среднем 3,3 резюме – это умеренный уровень конкуренции в пользу соискателя. Отметим, что оптимальный уровень конкуренции на рынке труда – это пять-шесть резюме на одну вакансию, в таком случае и работодатели, и соискатели не испытывают сложностей. Если соотношение вакансий и резюме в каких-то профессиональных сферах значительно ниже оптимального (5-6), в таком случае, соискателям гораздо проще трудоустроиться, поскольку у них практически нет конкурентов за рабочие места.

Самая низкая конкуренция среди соискателей в Иркутской области в настоящее время наблюдается в профессиональной сфере «строительство, недвижимость» – здесь на одну вакансию приходится всего 0,6 резюме. В сферах «рабочий персонал», «медицина, фармацевтика» конкуренция также ниже, чем один человек на место (0,7), а в сфере добычи сырья этот показатель – 0,8. Средняя предлагаемая зарплата строительстве по итогам февраля составила – 67,2 тысячи рублей, в медицине – 50,7 тысячи рублей, для рабочего персонала – 61,8 тысяч рублей, а для специалистов по добыче сырья – 82,3 тысячи рублей.

Также не возникнет проблем с поиском работы у водителей: на одну вакансию приходится лишь один потенциальный кандидат, а средняя предлагаемая зарплата составляет 63,6 тысяч рублей. Низкая конкуренция за рабочее место наблюдается в индустрии красоты (фитнес-центры, салоны красоты, спортивные клубы), продажах, на производстве, в банковском секторе – на одну вакансию приходится менее двух кандидатов, в среднем. Все эти специалисты легко найдут работу в Иркутской области.

А вот со сложностями в поиске работы могут столкнуться молодые специалисты без опыта работы и студенты – конкуренция за работу среди них в данный момент самая высокая на рынке труда в регионе: 7,4 резюме на вакансию.