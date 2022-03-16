Мошенники рекламируют фейковые сервисы для проверки банковских карт

Держателям карт предлагают «проверить» сохранность их данных на поддельных сайтах, сообщает Роскачество.

После публикаций в СМИ о том, что злоумышленники слили в Даркнет данные более чем 100 000 российских банковских карт, в интернете начали появляться мошеннические сайты, которые якобы предлагают проверить данные карты пользователя на соответствие слитой базы.

Реклама подобных сервисов идет активно в социальных сетях и Телеграм-каналах.

Рекламная рассылка затрагивает не только владельцев сообществ и групп о финансах, но и пользователей, максимально далеких от банковских терминов.

Фэйковые сайты имеют схожую структуру: держателю карты предлагают ввести данные своих карт, якобы для проверки того, не попали ли они в руки злоумышленника. Сервис использует максимально циничный подход. После ввода своих платежных данных пользователь при лучшем раскладе просто передаст свои данные мошенникам, при худшем – произойдет списание средств с карты.

Роскачество напоминает пользователям, что единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует. Все подобные сервисы в сети являются мошенническими.