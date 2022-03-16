Четверо братчан погибли во время спецоперации в Украине

Об этом мэр Сергей Серебренников сообщил в Телеграм-канале.

Военнослужащие – капитан Бельков Алексей, 20-летний Терешонок Пётр и 18-летний Кубик Илья – служили в российской армии и были направлены на Украину.

В Севастополе простились с Виталием Голубем. Молодому офицеру был 21 год. Виталий был командиром мотострелкового взвода дивизии общевойсковой армии. Награжден орденом Мужества посмертно.

Капитан Алексей Бельков служил в ВКС России. Погиб в результате крушения самолета.

Пётр Терешонок проходил службу по контракту в сухопутных войсках. Ему было 20 лет. В Братске Петр учился в школе №39, а затем в Братском торгово-технологическом техникуме.

Илья Кубик проходил службу по призыву в сухопутных войсках. Во время срочной службы подписал контракт о прохождении военной службы. Молодому братчанину было лишь 18 лет. До службы в армии он учился в школе №15.