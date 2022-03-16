Чемпионат России по конькобежному спорту пройдет в Иркутске

С 19-20 марта сильнейшие конькобежцы страны будут состязаться в классическом и спринтерском многоборье. Об этом сообщил заместитель министра спорта области Павел Богатырев.

«Иркутский Ледовый дворец «Байкал» второй год подряд принимает у себя чемпионат России по многоборьям. Это главный старт в конце официального конькобежного сезона, в котором участвуют лучшие спортсмены страны, в том числе призеры XXIV Олимпийских игр в Пекине. Спортивный комплекс полностью готов для проведения этого важного старта», – отметил Павел Богатырев.

Ледовый дворец «Байкал» приглашает всех любителей конькобежного спорта понаблюдать за этими увлекательными соревнованиями с трибун. Стоимость взрослого билета на полный соревновательный день — 100 рублей. Дети в возрасте до 14 лет включительно проходят по бесплатным билетам, которые можно получить на сайте и у администратора на входе в ЛД «Байкал».

Программа соревнований:

19 марта

11.30 Церемония открытия

12.10 Женщины, 500 м

12.35 Мужчины, 500 м

13.15 Женщины, 1000 м

13.45 Мужчины, 1000 м

15.10 Женщины, 500 м

15.35 Мужчины, 500 м

16.15 Женщины, 3000 м

17.25 Мужчины, 5000 м

20 марта