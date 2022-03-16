Чемпионат России по конькобежному спорту пройдет в Иркутске

С 19-20 марта сильнейшие конькобежцы страны будут состязаться в классическом и спринтерском многоборье. Об этом сообщил заместитель министра спорта области Павел Богатырев.
«Иркутский Ледовый дворец «Байкал» второй год подряд принимает у себя чемпионат России по многоборьям. Это главный старт в конце официального конькобежного сезона, в котором участвуют лучшие спортсмены страны, в том числе призеры XXIV Олимпийских игр в Пекине. Спортивный комплекс полностью готов для проведения этого важного старта», – отметил Павел Богатырев.
Ледовый дворец «Байкал» приглашает всех любителей конькобежного спорта понаблюдать за этими увлекательными соревнованиями с трибун. Стоимость взрослого билета на полный соревновательный день — 100 рублей. Дети в возрасте до 14 лет включительно проходят по бесплатным билетам, которые можно получить на сайте и у администратора на входе в ЛД «Байкал».
Программа соревнований:
19 марта
- 11.30 Церемония открытия
- 12.10 Женщины, 500 м
- 12.35 Мужчины, 500 м
- 13.15 Женщины, 1000 м
- 13.45 Мужчины, 1000 м
- 15.10 Женщины, 500 м
- 15.35 Мужчины, 500 м
- 16.15 Женщины, 3000 м
- 17.25 Мужчины, 5000 м
20 марта
- 10.00 Женщины, 500 м
- 10.25 Мужчины, 500 м
- 11.10 Женщины, 1500 м
- 11.55 Мужчины, 1500 м
- 12.50 Женщины, 1000 м
- 13.20 Мужчины, 1000 м
- 14.10 Женщины, 5000 м
- 15.05 Мужчины, 10000 м