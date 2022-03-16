Управляющий директор БрАЗа рассказал о ситуации на предприятии

В изменившихся условиях БрАЗ продолжает стабильную работу и в полном объёме выполняет весь комплекс социальных обязательств перед сотрудниками. Об этом рассказал управляющий директор алюминиевого завода Евгений Зенкин. Более того, понимая, что вводимые санкции больнее всего бьют по простым людям, в компании РУСАЛ принято решение о дополнительных мерах, передает Братская студия телевидения.

– Поддержка сотрудников в сложные периоды – это основа социальной политики компании. Мы не раз сталкивались с кризисами, но всегда на первом месте был коллектив и выполнение обязательств перед ним, в том числе, социальных, – рассказал Евгений Зенкин. – По инициативе Рабочих Советов РУСАЛа решено по мере возможности компенсировать эту ситуацию, проведя в марте внеочередное повышение зарплат сотрудников.

В прошлом году оклады русаловцев повышали дважды, в общей сложности на 20-30 процентов в зависимости от выполняемых служебных обязанностей.

Кроме того, по словам Евгения Зенкина, с 1 апреля в полтора раза будет увеличена дотация на питание, которую получают в рабочие дни или смены все сотрудники предприятия без исключения. В планах у компании и поддержка ежегодных корпоративных программ санаторно-курортного лечения и отдыха детей в летних лагерях. В их выполнение РУСАЛ вложит более 200 млн рублей, это почти на треть больше, чем в прошлом году. По-прежнему в силе планы РУСАЛа в части социально-экономического партнерства с городом, а также экологическая модернизация завода.

– Все наши мероприятия по федеральной программе «Чистый воздух» выполняются по намеченному ранее графику. В этом году мы начинаем строить сразу четыре новых газоочистных сооружения, внедряем «Экологический Содерберг», – прокомментировал Евгений Зенкин. – Не меняются и наши планы кардинальной перестройки.

Напомним, до 2030 года половина производства братского алюминия будет переведена на самую экологичную на данный момент технологию обожженного анода. Для этого необходимо будет построить новые корпуса, старые при этом планируется демонтировать. Подготовка к глобальной модернизации БрАЗа началась в прошлом году.