Фонд микрокредитования Иркутской области снижает ставки для поддержки бизнеса региона

Льготные микрозаймы для бизнеса будут выдавать по ключевой ставке 5% годовых, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Такие решения приняты на заседании правления микрофинансовой организации, сообщили SIA.RU в администрации области.

Согласно принятым решениям, для экспортеров и предпринимателей в сфере туризма Фонд микрокредитования снижает ставку до 4% годовых. Самозанятые и предприниматели других приоритетных видов деятельности смогут получить заем в фонде всего под 5% годовых.

Под 4% годовых Фонд продолжит выдавать льготные займы тем, чей бизнес пострадал из-за ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса. Социальным предпринимателям предлагают займы под 2,5% годовых, самозанятым и бизнесу моногородов – под 2,5-3,5% годовых, победителям конкурсов «Сделано в Приангарье» и «100 лучших товаров России» – под 3%.

Кроме того, предпринимателям на производство, переработку и маркировку молочной продукции, а также на производство и маркировку минеральной воды выдают займы под 4% годовых, участникам Центра кластерного развития – под 5,25%, предпринимателям в сфере производства и переработки – под 5,5%, участникам электронных торгов – под 6%, представителям сферы услуг – 7-7,5%, сферы торговли – под 11% годовых.