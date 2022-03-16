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Клиенты Альфа-Банка смогут получить 2000 рублей и даже больше

С 15 марта новые клиенты и все, у кого пока еще нет дебетовой карты банка, могут получить 1000 рублей. Для этого надо просто открыть бесплатную дебетовую Альфа-Карту. Деньги придут через 3-4 дня после первой покупки по ней.

Кроме того, любой клиент Альфа-Банка может получить деньги за рекомендацию. Для этого нужно зайти в раздел мобильного приложения «Деньги вам и друзьям» и выбрать «Рекомендовать» карту.

Когда друг сделает покупку по карте, открытой по рекомендации клиента, оба – клиент и друг – получают по 1000 рублей. Рекомендовать карту можно много раз – например, всем друзьям в контактах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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