Банк «Приморье»: Путешествия по России с кешбэком 20%

Отдыхайте в России и получайте кешбэк до 20% от стоимости поездки в рамках Государственной программы по стимулированию внутреннего туризма. Круизы по рекам и морям, поездки на майские праздники, пляжный отдых или экскурсионные туры — наслаждайтесь пейзажами родной страны с кешбэком.

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ:

Для участия в акции зарегистрируйте карту «Мир» Банка «Приморье» в Программе лояльности платёжной системы «Мир» на сайте мирпутешествий.рф или на https://privetmir.ru/russiatravel/ .

Выбирайте путешествие по внутренним направлениям от 2 ночей и более от туроператоров и отелей на сайте мирпутешествий.рф

Путешествие должно состояться в срок с 15 марта по 30 июня 2022 года включительно.

Оплачивайте поездку зарегистрированной картой «Мир» в период с 15 марта (с 00:00:00 по московскому времени) по 30 апреля 2022 года (до 23:59:59 по московскому времени) на странице акции на сайте выбранного партнера Программы.

Получайте кешбэк 20% от стоимости путешествия, но не более 20 000 рублей за одну покупку.

Кешбэк будет начислен на карту «Мир» в срок до 5 рабочих дней с момента поступления информации о платеже Оператору акции.

Минимальная продолжительность тура или проживания: 2 ночи (3 дня). Обращайте внимание на детали при оплате поездки.

Ограничений по стоимости путешествия нет.

Количество поездок в рамках программы не ограничено.

Официальный сайт Программы: мирпутешествий.рф

Контактный центр по вопросам Условий Программы: 8 800 100-54-64 (круглосуточно)

Электронная почта для обращений: mir@russia.travel.

Акция действует с 15.03.2022 г. по 13.04.2022 г. Сведения об Операторе (Организаторе) Акции, правилах проведения Акции, размере кешбэка*, начисляемого Клиенту, и правила Программы лояльности для Держателей карт «Мир» доступны на сайте https://privetmir.ru.

* Кешбэк (от англ. cashback — возврат наличных денег) — вид премии, начисленный с учетом условий, указанных в Правилах акции, и представляющий собой денежное поощрение в виде возврата клиенту части средств, затраченных на приобретение туристской услуги по акции с использованием действующей карты «Мир».