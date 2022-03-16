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Банк Уралсиб сообщил о прекращении осуществления переводов Western Union

Банком Уралсиб с 15.03.2022 года не предоставляет услуги по отправке, выдаче и возврату денежных переводов по системе Western Union в связи с принятым решением компанией Western Union о прекращении работы в Российской Федерации.

По вопросам возврата перевода, ранее отправленного в Банке Уралсиб и не полученного получателем, просим обращаться в Центр обслуживания клиентов системы Western Union по телефону 8-800-200-22-32 (звонки по России бесплатные) или по электронной почте Russia.Customer@westernunion.ru .


/ Сибирское Информационное Агентство /
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