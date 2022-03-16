Новости

В каких странах можно использовать карты МИР Дальневосточного банка

Дальневосточный банк предлагает своим клиентам удобные, безопасные и выгодные дебетовые или кредитные карты МИР. По информации на сайте Национальной системы платежных карт, воспользоваться картами МИР можно в следующих странах:

  • Турция (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank);
  • Вьетнам (в инфраструктуре платежной системы NAPAS (банки BIDV, VRB);
  • ОАЭ (Network International в настоящее время активно подключает POS-терминалы партнерских торгово-сервисных предприятий к обслуживанию карт «Мир» в Дубае и в других эмиратах ОАЭ. Держатели карт МИР смогут использовать их для оплаты покупок в обслуживаемых компанией популярных торговых точках, в том числе в Dubai Duty Free);
  • Армения (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ArCa);
  • Таджикистан (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы Корти Милли и Express Pay (Душанбе Сити);
  • Белоруссия (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы БЕЛКАРТ, а также ВТБ Беларусь);
  • Казахстан (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков ВТБ, Сбербанка, Народного Банка Республики Казахстан (Халык Банк), Банка Центр-Кредит);
  • Киргизия (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ЭЛКАРТ);
  • Узбекистан (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы UZCARD);
  • Южная Осетия (снять наличные можно в устройствах Национального банка Республики Южная Осетия);
  • Абхазия (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы АПРА).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Управляющий директор БрАЗа рассказал о ситуации на предприятии
Кобзев о ситуации: Не надо паниковать. Выход есть!
En+ Group не планирует отказывается от проектов модернизации и других инвестиционных проектов в свете новых экономических вызовов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании