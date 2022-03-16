В каких странах можно использовать карты МИР Дальневосточного банка

Дальневосточный банк предлагает своим клиентам удобные, безопасные и выгодные дебетовые или кредитные карты МИР. По информации на сайте Национальной системы платежных карт, воспользоваться картами МИР можно в следующих странах:

Турция (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank);

Вьетнам (в инфраструктуре платежной системы NAPAS (банки BIDV, VRB);

ОАЭ (Network International в настоящее время активно подключает POS-терминалы партнерских торгово-сервисных предприятий к обслуживанию карт «Мир» в Дубае и в других эмиратах ОАЭ. Держатели карт МИР смогут использовать их для оплаты покупок в обслуживаемых компанией популярных торговых точках, в том числе в Dubai Duty Free);

Армения (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ArCa);

Таджикистан (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы Корти Милли и Express Pay (Душанбе Сити);

Белоруссия (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы БЕЛКАРТ, а также ВТБ Беларусь);

Казахстан (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков ВТБ, Сбербанка, Народного Банка Республики Казахстан (Халык Банк), Банка Центр-Кредит);

Киргизия (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ЭЛКАРТ);

Узбекистан (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы UZCARD);

Южная Осетия (снять наличные можно в устройствах Национального банка Республики Южная Осетия);

Абхазия (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы АПРА).