Общее число больных с начала пандемии – 274 194.
В больницах области остаются – 1 587, выздоровело – 2 634, умерло – 14.
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16 марта 2022
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Новости
1 126 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки
Общее число больных с начала пандемии – 274 194.
В больницах области остаются – 1 587, выздоровело – 2 634, умерло – 14.
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16 марта 2022
/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
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