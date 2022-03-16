На Иркутском алюминиевом заводе объявили о внеочередном повышении зарплат

С марта каждый сотрудник РУСАЛа будет получать на 10% больше.

Важно отметить, что с апреля заводчанам также увеличат дотацию на питание сразу на 50%. Компания потратит на эти цели дополнительно 6,1 млрд рублей до конца текущего года.

Компания понимает, что уровень жизни в связи с текущей ситуацией пострадал. Поддержка сотрудников в периоды неопределенности – это основа социальной политики РУСАЛа, заложенная основателем Олегом Дерипаской.

Напомним, в 2021 году РУСАЛ дважды повысил зарплату сотрудникам предприятий: в феврале в зависимости от специальностей на 10-20%, в сентябре – ещё на 10%. На эти цели Компания направила 14 млрд рублей.

Евгений Рапацевич, генеральный директор Иркутского алюминиевого завода:

– Отмечу, что это не первые сложные времена, мы не раз сталкивались с кризисами, но РУСАЛ всегда ставит на первое место коллектив и выполнение своих обязательств, в том числе, социальных. Сегодня мы объявляем о повышении зарплат всем сотрудникам ИркАЗа на 10%. Хочу выразить слова благодарности заводчанам за понимание и сплоченность. Уверен, вместе мы пройдем через все сложности!