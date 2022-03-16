Совет Федерации не планирует вводить ответственность за валютные операции на черном рынке

Ранее в соцсетях появилась информация о теневых обменниках, сообщает ТАСС.

Совет Федерации не намерен инициировать введение уголовной или административной ответственности за операции физических лиц на нерегулируемом валютном рынке. Об этом заявил в среду глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Никаких планов или проектов по введению уголовной или административной ответственности для граждан за "незаконные" валютные операции в Совфеде нет», – сказал сенатор.