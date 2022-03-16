Число пенсионеров на учете ПФР снизилось на 1 млн

С начала пандемии показатель сокращался быстрее прогнозов, сообщает РБК.

По состоянию на 1 января 2022 года количество пенсионеров на учете в ПФР составило чуть более 42 млн, снизившись примерно на 970 тыс. человек (2,3%) по сравнению с показателем на 1 января 2021 года. Это максимальное снижение с начала 1990-х, следует из обновленных данных Пенсионного фонда (ПФР).

Речь идет о количестве пенсионеров, состоящих на учете в ПФР; в этот показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и так далее (всего около 2,7 млн человек).

Число «гражданских» пенсионеров в России сокращается с 2019 года, когда началось поэтапное увеличение пенсионного возраста. По данным Росстата, в первый год пенсионной реформы их количество уменьшилось на 319 тыс. человек, и такая динамика полностью соответствовала ожиданиям властей. С 2020 года количество российских пенсионеров стало сокращаться быстрее первоначальных прогнозов из-за пандемии COVID-19. До пандемии ПФР ожидал сокращения численности пенсионеров на 317 тыс. человек в 2020 году, следовало из проекта бюджета фонда на тот год, а фактическое снижение составило 569 тыс. Эта разница фактически и является эффектом коронавируса, отметил заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев.

В 2020 году уровень смертности в России вырос на 18%, или на 323,8 тыс. человек, основную часть которых (274 тыс.) составили граждане старше трудоспособного возраста, следовало из данных Росстата. В 2021 году по сравнению с 2020 годом смертность увеличилась на 15,1%, или на 321 тыс. человек (данных о доле смертности в старших возрастах за 2021 год пока нет).

За три года пенсионной реформы (в 2022 году для россиян, выходящих на пенсию, пенсионный возраст увеличился на полтора года) количество гражданских пенсионеров в России сократилось на 1,8 млн. Основной вклад внесло сокращение численности получателей страховой пенсии по старости. С начала 2019 года их стало меньше на 2 млн человек, в том числе на 1,1 млн человек в прошлом году, следует из данных ПФР. Но за счет того, что в других категориях пенсионеров (за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальных пенсий) спада не наблюдалось, общее количество находящихся на учете ПФР россиян в 2021 году снизилось менее значительно.