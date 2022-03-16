«Облкоммунэнерго» сократит время на устранения аварий в Бугульдейке Иркутской области установкой реклоузера

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» произвело установку реклоузера на линии ВЛ-35 кВ «Косая Степь-Бугульдейка» на границе балансовой принадлежности со смежной территориальной сетевой организацией (ТСО), рассказали SIA.RU в компании.

Мера является вынужденной и направлена на повышение оперативности при устранении аварийных ситуаций в электрических сетях поселка Бугульдейка. Линия, питающая поселок, подключена к ПС 110 кВ «Косая Степь» «Иркутской электросетевой компании». Среднее время прибытия оперативной бригады «Восточных электрических сетей» ИЭСК на подстанцию, для проведения переключений по запросу «Облкоммунэнерго», составляло в среднем от 4 часов и более. Соответственно, в случае технологических нарушений или плановых работ всё это время специалисты областного предприятия были вынуждены находиться в режиме ожидания и не могли приступать к работам.

Реклоузеры, они же «умные выключатели», являются автоматическими пунктами секционирования воздушных электрических сетей. Они производят автоматическое отключение поврежденных участков и автоматическое повторное включение линии, ведут сбор, обработку и передачу параметров режимов работы сети, а также обеспечивают дистанционное управление электрическими сетями.

Установление реклоузера на границе балансовой принадлежности позволит специалистам «Облкоммунэнерго» более оперативно приступать к аварийным или плановым работам, что значительно сократит продолжительность отключений электроэнергии и повысит надежность энергоснабжения поселка Бугульдейка. Установка реклоузера произведена в рамках идущего капитального ремонта ВЛ-35 кВ «Косая Степь-Бугульдейка».