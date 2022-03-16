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«Уралсиб Бонус» вошла в Топ-3 народного рейтинга лучших программ лояльности

Журнал the Retail Finance подвел итоги читательского опроса по банковским программам лояльности, по результатам которого был составлен Читательский рейтинг банковских программ лояльности. Программа лояльности «Уралсиб Бонус» вошла в Топ-3 данного рейтинга, рассказали SIA.RU в банке.

Опрос проводился в форме голосования на портале MessageGuru с 1 по 15 февраля 2022 года. Участие в голосовании приняли более 6,6 тысяч читателей. Всего в опросе были представлены программы лояльности 26 крупнейших российских банков.

«Уралсиб Бонус» позволяет получать кешбэк до 3% каждый месяц. Максимальный процент кешбэка легко получить, пользуясь разными продуктами банка.  Ведь программа «Уралсиб Бонус» – это конструктор, в котором размер кешбэка зависит только от клиента: можно выполнить любое или все условия в определенном месяце, и соответствующий процент кешбэка будет применен ко всем покупкам* в этом месяце. При этом ограничений по общей сумме кешбэка нет, а 1 бонусный рубль равен 1 российскому рублю.

Более подробно ознакомиться с условиями программы «Уралсиб Бонус» можно на сайте Банка. Свои вопросы по программе вы можете задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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