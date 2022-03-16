Проект «Эко-школа» запустят в школах Приангарья в сентябре

В его основу войдет цикл просветительских мероприятий, а также различные творческие акции для школьников разного возраста, рассказали SIA.RU в администрации области.

Об этом сегодня сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в рамках визита в среднюю школу № 19 Иркутска. Здесь сегодня, 16 марта, подвели итоги экологического проекта, который станет прототипом регионального.

В рамках экологического проекта педагогическим коллективом школы совместно с партнерами из Иркутского отделения Сбербанка и Благотворительного фонда «Подари планете жизнь» для учащихся были организованы более 50 уроков, семинаров и вебинаров, в рамках которых в игровой форме учителя, сотрудники банка, представители фонда и эко-волонтеры рассказали о задачах сортировки мусора, технологии его переработки и видах вторичного использования переработанного сырья. В ходе экочелленджа в школе собрали и сдали на переработку три тонны макулатуры, 150 кг пластика, около 400 кг батареек.

По итогам эко-соревнований объявили классные коллективы, которым присуждено звание «Лучший эко-класс». Активные школьники получили поощрительные призы и подарки, отметили и работу педагогов.

губернатор подчеркнул, что экология – сфера, которая волнует всех, потому что касается каждого. Особенно важны вопросы охраны окружающей среды для жителей региона, ведь совсем рядом – Байкальская природная территория с ее хрупкой экосистемой, нуждающейся в защите и бережном отношении.

– Мы продолжаем совершенствование нормативно-правовой базы, проводим экологический мониторинг, выполняем обязательства в сфере охраны озера Байкал. Для защиты экосистемы Байкальской природной территории ждем ответственного подхода от каждого жителя нашего региона, от бизнеса, особое внимание которого должно быть уделено внедрению на предприятиях технологий, способствующих снижению негативного воздействия на окружающую среду. Считаю, что подобные образовательные проекты необходимо развивать и поддерживать в Приангарье, – прокомментировал Игорь Кобзев.

Глава региона поручил подготовить профильным министерствам концепцию «Эко-школы» и проработать положение о конкурсе среди школьников, по итогам реализации проекта.