Fitch: Выплата Россией держателям долларовых облигаций долга в рублях будет означать дефолт

Fitch заявил, что выплата Россией держателям долларовых облигаций долга в рублях будет означать дефолт, сообщает WSJ. Ранее Минфин сообщил, что Россия выполнит свои обязательства по государственным облигациям в полном объеме.

– Выплата в национальной валюте купонов по еврооблигациям России, номинированным в долларах США, подлежащая погашению 16 марта, в случае ее возникновения будет представлять собой суверенный дефолт по истечении 30-дневного льготного периода, – отмечает агентство.

Эксперты указывают, что дефолт дефолту рознь. Многие вспоминают 1998 год, когда у Минфина физически не было средств для обслуживания долгов. Сейчас ситуация иная, даже несмотря на заморозку резервов.

По словам министра финансов Антона Силуанова, страна располагает $340 млрд, если исключить замороженные $300 млрд.



По суверенным еврооблигациям России до конца 2022 года предстоит выплатить $4,7 млрд. По некоторым гособлигациям, номинированным в валюте, выплаты могут производиться в рублях — но непосредственно по ожидаемым 16 марта платежам выпуски не предполагали такой опции, сообщает Bloomberg.