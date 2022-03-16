Новости

Fitch: Выплата Россией держателям долларовых облигаций долга в рублях будет означать дефолт

Fitch заявил, что выплата Россией держателям долларовых облигаций долга в рублях будет означать дефолт, сообщает WSJ.  Ранее Минфин сообщил, что Россия выполнит свои обязательства по государственным облигациям в полном объеме. 

Читайте также:

Власти обсуждают введение для бизнеса льготного периода по кредитам с плавающими ставками
16 марта 2022
Зеленский подтвердил, что 16 марта выступит в Конгрессе США
16 марта 2022

– Выплата в национальной валюте купонов по еврооблигациям России, номинированным в долларах США, подлежащая погашению 16 марта, в случае ее возникновения будет представлять собой суверенный дефолт по истечении 30-дневного льготного периода, – отмечает агентство.

Эксперты указывают, что дефолт дефолту рознь. Многие вспоминают 1998 год, когда у Минфина физически не было средств для обслуживания долгов. Сейчас ситуация иная, даже несмотря на заморозку резервов.

По словам министра финансов Антона Силуанова, страна располагает $340 млрд, если исключить замороженные $300 млрд.

По суверенным еврооблигациям России до конца 2022 года предстоит выплатить $4,7 млрд. По некоторым гособлигациям, номинированным в валюте, выплаты могут производиться в рублях — но непосредственно по ожидаемым 16 марта платежам выпуски не предполагали такой опции, сообщает Bloomberg.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "2022, кризис, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (74)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
На Иркутском алюминиевом заводе объявили о внеочередном повышении зарплат
Управляющий директор БрАЗа рассказал о ситуации на предприятии
Кобзев о ситуации: Не надо паниковать. Выход есть!
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании