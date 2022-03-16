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Детальный план по развитию туризма на Байкале разработают в апреле

Ранее концепции комплексного развития туристических территорий «Большого Байкала» – проектов «Байкальск – Выдрино», «Остров Ольхон» и «Тальцы» – были одобрены на совете директоров Корпорации Туризм.РФ под председательством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В зону «Большой Байкал» входят Приангарье и Республика Бурятия, которые будут вести работу совместно с Корпорацией Туризм.РФ. Развитие туризма в регионе, а также туристические кластеры Приангарья губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил с экспертами Корпорации Туризм.РФ во время открытия сессии «Мастер-планирование для Большого Байкала» в среду, 16 марта.

– Иркутская область занимает 15-е место в национальном туристическом рейтинге 2021 года, входит в число 20 наиболее привлекательных для туристов регионов. Поддержка Правительства Российской федерации и Корпорации Туризм.РФ очень важна для раскрытия туристического потенциала Иркутской области. Уже сейчас начата большая совместная работа, результатом которой должна стать качественная и современная туристическая инфраструктура в регионе, – рассказал Игорь Кобзев.

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 При детализации мастер-планов развития туристической отрасли Иркутской области будут определены параметры туристических объектов, объем необходимых инвестиций. Также проанализируют необходимость создания новой или модернизации имеющейся обеспечивающей инфраструктуры.

– Спрос на внутренний туризм растет, и необходимо оперативно увеличить количество качественных современных доступных по цене гостиниц и ввод в эксплуатацию инфраструктуры для отдыха в целом. Правительство России поддерживает экономику отрасли. В рекордно короткие сроки были разработаны меры поддержки: это и нулевая ставка НДС для объектов туротрасли, и ускорение процесса подготовки документации по планировке территорий, выходу на строительную площадку и сдачи объекта в эксплуатацию, – прокомментировал генеральный директор Корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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