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Турпоток в Иркутскую область к 2030 году увеличится вдвое – до 3,7 млн человек

Все мероприятия по развитию туризма на берегу Байкала проводятся с учетом экологической обстановки. Сохранение уникальной природы озера и экологического баланса – первоочередная наша задача. Поэтому, в 2022 году Правительством Иркутской области запланирована разработка и утверждение Комплексной программы обеспечения инфраструктурой туристско-ориентированных поселений Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

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– Агентство по туризму Иркутской области при участии экспертного сообщества разработало проект государственной региональной программы «Туризм и индустрия гостеприимства» на 2022-2026 годы. Определены основные задачи развития отрасли на ближайшие пять лет. В этом году нам необходимо завершить и принять Стратегию развития туризма в Иркутской области, которая должна быть синхронизирована с мастер-планом макротерритории «Большой Байкал», – говорит руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Напомним, развитие туризма закреплено в Стратегии социально-экономического развития региона как одно из приоритетных направлений. Приангарье стало одним из первых субъектов России, заключивших соглашение о сотрудничестве с Корпорацией Туризм.РФ. Главная задача – содействие развитию внутреннего и въездного туризма, создание и развитие туристских территорий, увеличение внутреннего туристического потока и обеспечение социально-экономического развития Российской Федерации и Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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