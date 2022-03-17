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Альфа-Банк взял на работу 700 айтишников с начала года

Альфа-Банк продолжает найм новых сотрудников. Особенно активный поиск ведется в IT, колл-центры и на доставку по всей России.

С начала года банк взял на работу больше 700 айтишников, причём 200 — за последние 2 недели. У них есть возможность работать удаленно или в гибридном формате, пользуясь современными Phygital коворкингами Альфа-Банка с бесплатными фитнес-клубами, фудкортами здорового питания, релакс-зонами и новейшим исследовательским центром Alfa Research Center.

«Фактически Альфа-Банк — это IT-компания. Поэтому нам всегда нужны цифровые таланты», — прокомментировал директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Напомним, в 2021 году Forbes присудил Альфа-Банку «золото» как лучшему работодателю в России.

Прислать резюме можно на job@alfabank.ru, банк отвечает всем.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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