Альфа-Банк запустил кредитные каникулы для малого бизнеса. Можно уменьшить размер платежа или приостановить выплаты до 6 месяцев. Как по основному долгу, так и по процентам. Банк не возьмет за это никаких дополнительных комиссий.

– Каникулы предоставляются в рамках федерального закона от 8 марта 2022 года. Знаем, что эта поддержка актуальна сегодня для многих, – говорится в сообщении банка.

Рассказываем, какие отрасли охватывает программа:

Сельское хозяйство.

Производство продуктов питания, одежды, мебели, лекарств и другого.

Торговля.

Грузоперевозки.

IT.

Наука.

Медицина.

Образование и культура.

Весь список отраслей можно посмотреть в официальном постановлении.

Как подать заявку: в интернет-банке до 30 сентября 2022 года. Подробности здесь.