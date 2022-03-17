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Альфа-Банк запустил кредитные каникулы для малого бизнеса

Альфа-Банк запустил кредитные каникулы для малого бизнеса. Можно уменьшить размер платежа или приостановить выплаты до 6 месяцев. Как по основному долгу, так и по процентам. Банк не возьмет за это никаких дополнительных комиссий.

– Каникулы предоставляются в рамках федерального закона от 8 марта 2022 года. Знаем, что эта поддержка актуальна сегодня для многих, – говорится в сообщении банка.

Рассказываем, какие отрасли охватывает программа:

  • Сельское хозяйство.
  • Производство продуктов питания, одежды, мебели, лекарств и другого.
  • Торговля.
  • Грузоперевозки.
  • IT.
  • Наука.
  • Медицина.
  • Образование и культура.

Весь список отраслей можно посмотреть в официальном постановлении.

Как подать заявку: в интернет-банке до 30 сентября 2022 года. Подробности здесь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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