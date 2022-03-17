Альфа-Банк запустил кредитные каникулы для малого бизнеса. Можно уменьшить размер платежа или приостановить выплаты до 6 месяцев. Как по основному долгу, так и по процентам. Банк не возьмет за это никаких дополнительных комиссий.
– Каникулы предоставляются в рамках федерального закона от 8 марта 2022 года. Знаем, что эта поддержка актуальна сегодня для многих, – говорится в сообщении банка.
Рассказываем, какие отрасли охватывает программа:
- Сельское хозяйство.
- Производство продуктов питания, одежды, мебели, лекарств и другого.
- Торговля.
- Грузоперевозки.
- IT.
- Наука.
- Медицина.
- Образование и культура.
Весь список отраслей можно посмотреть в официальном постановлении.
Как подать заявку: в интернет-банке до 30 сентября 2022 года. Подробности здесь.