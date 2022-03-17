ВТБ: 2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

На фоне рыночной конъюнктуры и трансформации автомобильного рынка более динамичными темпами будет развиваться сегмент подержанных машин. В сложившейся ситуации профильное кредитование также ждет перестройка, прогнозируют аналитики ВТБ. За счет привлечения финансовых инструментов рост доли кредитов на автомобили с пробегом ускорится.

В 2022 году российский автомобильный рынок столкнулся с новыми вызовами. На этом фоне, по прогнозам аналитиков ВТБ, фокус внимания автолюбителей еще больше сместится в сторону подержанных машин — как следствие, этот сегмент начнет более динамично развиваться.

Увеличившийся спрос и более внимательный подход покупателей к выбору машины ускорят переход рынка от операций между физлицами в сегмент сделок между организациями и клиентами. При этом консервативный подход банков к выдаче беззалоговых кредитов приведет к «перетоку» кредитной доли в классические программы.

Кроме того, получат развитие новые финансовые инструменты, считают в ВТБ. Одним из них может стать продукт, предоставляющий клиентам возможность получить деньги на руки на любые цели под залог имеющегося автомобиля.

По оценке ВТБ, широкое распространение также могут получить программы автокредитования с отложенным залогом. Они подразумевают передачу клиентом транспортного средства в залог банку спустя некоторое время после сделки и сохранение более низкой ставки по кредиту, чем при отсутствии залога. Кроме того, ожидается активизация деятельности компаний, которые оказывают клиентам на легальных основаниях профессиональную помощь по оценке автомобиля и его дальнейшей продаже или приобретению.

При этом эксперты банка считают, что для автолюбителей по-прежнему будет актуально решение всех вопросов по обслуживанию транспортных средств дистанционно в режиме «одного окна». На этом фоне на рынке будут развиваться онлайн-платформы, связанные с приобретением и обслуживанием машин.

ВТБ обращает внимание на возможность появления новых мошеннических схем, связанных с предложением автомобилей, спрос на которые резко вырос за последнее время, на привлекательных условиях. Эксперты банка советуют не реагировать на звонки незнакомых абонентов или на сомнительные объявления, которые обещают подобного рода консультации. Чаще всего за ними могут скрываться мошеннические схемы, которые могут обернуться финансовыми потерями для клиентов. Для их минимизации банк рекомендует клиентам доверять проверенным, авторитетным площадкам, дилерам или кредитным организациям и проводить сделки с их помощью.