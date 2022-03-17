ФРС повысила ключевую ставку и готовится к сворачиванию QE

По итогам заседания ФРС увеличила процентную ставку на 0,25 п.п, до 0,25-0,5%, как и ожидалось.

Восемь членов FOMC проголосовало за повышение ставки на 0,25 п.п., один — против, Джемс Баллард выступил за повышение на 0,5 п.п. Большинство руководителей ФРС ждут 7 подъемов ставки в этом году.

Программа QE завершится в марте. В ходе пресс-конференции глава ФРС сообщил о том, что объявление о начале сворачивания баланса может быть сделано уже в мае.

Регулятор отметил высокую инфляцию из-за дисбалансов в спросе и предложении, вызванных пандемией коронавируса, высокими затратами на энергоносители и общим ценовым давлением. Ситуация может ухудшиться из-за возросших геополитических рисков.

Потребительская инфляция (CPI) в феврале повысилась с 7,5% до 7,9% годовых – максимум за 40 лет.

ФРС уверена, что американская экономика достаточно сильна, чтобы выдержать ужесточение монетарной политики. Федрезерв готов ускорить темпы ужесточения в случае необходимости..