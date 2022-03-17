Примсоцбанк сообщил об изменении порядка выпуска карт Union Pay

Пресс-служба банка сообщила об обновлении порядка выпуска карт платежной системы Китая – Union Pay.

С 16 марта 2022 г. Банк начинает выпускать карты Union Pay только по заявкам через офисы. Это упростит получение карт для тех, у кого нет счетов банка и приложения Примсоц Л@йн. Приём заявок через мобильное приложение остановлен. Если ранее клиентом была оставлена заявка в приложении, данные заявки будут рассмотрены, а с клиентами дополнительно свяжутся.



Для того, чтобы оформить карту Union Pay необходимо:



1. Посетить любой офис Банка в одном из регионов его присутствия с паспортом.

2. Подать заявление на оформление карты Union Pay Стоимость обслуживания карты составляет 500 рублей в месяц, комиссия за выпуск карты составляет 5000 рублей.



Подробности о карте Union Pay можно узнать на официальном сайте, в офисах банка или в чате мобильного приложения Примсоц Л@йн.