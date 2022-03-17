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Минфин США подтвердил, что России не запрещено обслуживать внешний долг

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Ограничения Минфина США на сделки с Банком России и другими российскими учреждениями не запрещают РФ производить выплаты по своему долларовому долгу, по крайней мере, до конца мая.

Таким образом представитель Минфина США, попросивший не называть его имени при обсуждении данного вопроса, подчеркнул прошлые указания министерства финансов, которые прояснили этот момент, сообщает Bloomberg.

16 марта должны были пройти купонные выплаты по обязательствам Минфина РФ перед держателями выпуска еврооблигаций России. Инвесторы опасаются, что банки-агенты могут не провести эти платежи из-за блокировки резервов ЦБ и ограничений на валютные операции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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