Михаил Братанов вошел в ТОП-50 лучших независимых директоров России

Ежегодно Ассоциация профессиональных директоров (АНД) совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей в партнерстве с фирмой PwC в рамках национальной премии «Директор года» составляют рейтинги лучших профессионалов в области корпоративного управления.

По итогам 2021 года в рейтинг «50 лучших независимых директоров» вновь включён Михаил Братанов - директор по обслуживанию инвесторов на финансовых рынках ПАО РОСБАНК, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ. Он уже являлся участником этого рейтинга в 2015-2020 гг. и в настоящее время входит в советы директоров Российской национальной перестраховочной компании, Национального расчетного депозитария, УК «РБ Капитал» и др. Михаил Братанов имеет высшую международную квалификацию корпоративного директора IoD Chartered Director и опыт работы в советах директоров с 2008 года.

Ассоциация профессиональных директоров – крупнейшая российская директорская организация, основанная в 2002 году. В АНД входят более 1200 директоров и управленцев публичных, частных и государственных компаний. Ассоциация представляет Россию в Глобальной сети директорских организаций (GNDI), которая объединяет более 150 000 директоров по всему миру.