Накопительные счета Росбанка становятся еще доходнее

С 15 марта Росбанк вновь поднял доходность по накопительным счетам.

По привлекательному накопительному счёту #Акционный*, открытому с 15 марта, ставка для премиальных клиентов составит 20%, а для клиентов массового сегмента – 17%. Также до 10% повышается ставка у тех клиентов, у которых открыт счет #Акционный до 3 февраля 2022 или Накопительный счет. Помимо этого, такие клиенты могут ещё повысить доходность своего счёта. Теперь ставку можно «растить» до 15%! Срок проведения акции до 31 мая**.

Изменения коснулись и счёта #ЛегкоКопить***. Ставка для премиальных клиентов вырастает до 11%, для остальных клиентов — до 10%.

Кроме того, с 9 марта в Росбанке улучшены условия по вкладам. Теперь клиенты банка могут оформить популярный вклад «150 лет надежности»**** с повышенной ставкой 20% годовых на первые 3 месяца размещения.

Узнать подробности об условиях повышения ставки и открыть накопительный счёт можно как в отделениях Росбанка, так и онлайн в интернет-банке или мобильном приложении.

*Накопительный счет #Акционный может быть открыт в подразделениях банка или через приложение РОСБАНК Онлайн клиенту, получившему специальное предложение от банка, или ставшему клиентом банка в течении последних 60 (шестидесяти) дней на дату обращение за открытием накопительного счета #Акционный. Проценты по накопительному счету начисляются на среднемесячный остаток. Процентная ставка 17% годовых начисляется на остаток по накопительному счету #Акционный для клиентов – физических лиц в случае открытия ими накопительного счета #Акционный впервые с 15.03.22 по 31.05.22 (включительно). Максимально допустимая сумма – 10 000 000 (десять миллионов) рублей. Максимальное количество накопительных счетов #Акционный у одного Клиента - не более 1 (одного).

**В рамках акции «Расти ещё выше» в период с 15.03.2022 по 31.05.2022 к основной ставке по накопительному счету и/или счету #Акционный, открытому до 02.03.22 г., на остаток до 1,5 млн рублей для указанных счетов, открытых в любом пакете банковских услуг (ПБУ), кроме ПБУ «Премиальный», начисляется надбавка таким образом, чтобы суммарная процентная ставка составила 13% годовых. Процентные ставки начисляются на среднемесячный остаток. Максимальная допустимая сумма на счете #Акционный 10 000 000 ₽, на накопительном счете – без ограничений. Если у клиента открыто больше одного накопительного счета, то надбавка будет начислена на совокупный остаток, не превышающий 1,5 млн. рублей. Надбавка начисляется ежемесячно при совершении транзакций по любой дебетовой карте Росбанка на общую сумму не менее 10 000 ₽ для карт, открытых в любом ПБУ, кроме ПБУ «Премиальный». При невыполнении указанного условия надбавка не будет начислена за месяц, в котором условие не было выполнено. В течение срока действия акции начисление и выплата процентов на остаток по накопительному счету/счету #Акционный происходит по действующей процентной ставке. Проценты, начисленные в рамках надбавки к основной процентной ставке, будут рассчитаны и выплачены на текущий счет в виде кешбэка с 01.06.022 по 31.06.2022 года. Подробнее об организаторе Акции, правилах ее проведения, а также о сроках и порядке начисления бонусов можно ознакомиться на https://www.rosbank.ru/. Условия действительны на 15.03.2022 г.

***Процентная ставка по счету «#ЛегкоКопить» начисляется ежемесячно на сумму минимального остатка. Максимальная допустимая сумма на счете «#ЛегкоКопить» 3 000 000 рублей. Максимальное количество открытых накопительных счетов «#ЛегкоКопить» у одного Клиента - не более 1 (одного).

****Процентная ставка 20% годовых по вкладу «150 лет надежности» назначается на срок 3 месяца и на сумму от 15 000 до 300 000 000 рублей.

Условия действительны на 15.03.2022г.