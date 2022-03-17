В Ярославской области открылась молочно-товарная ферма на 3,6 тыс. голов

В Ростовском районе Ярославской области открылась молочно-товарная ферма ООО «Красный маяк». Реализация инвестиционного проекта позволит укрепить самообеспеченность области в молоке и поставлять его в другие регионы страны. Проект реализован при поддержке Россельхозбанка в размере порядка 2,2 млрд рублей.

«Запуск новой молочно-товарной фермы позволит увеличить объём выпускаемой предприятием продукции более чем вдвое – с 27 до 63 тысяч тонн молока в год. Прирост стал возможным благодаря установке современного оборудования и использования высокопродуктивных коров голштинской породы. Увеличение производства молока направлено на удовлетворение спроса как самой Ярославской области, так и других регионов Центрального федерального округа. Сейчас меры по укреплению самообеспеченности продуктами очень важны. Россельхозбанк был и остаётся опорным для АПК и продолжает всестороннюю поддержку отрасли», – отметил директор Ярославского филиала Россельхозбанка Олег Кузнецов.

Оборудование было спроектировано иностранными специалистами индивидуально для молочно-товарной фермы и соответствует самым высоким мировым стандартам. «Красный маяк» – единственная в Европе молочно-товарная ферма с доильным залом типа «Карусель» на 100 мест.

Проект реализован в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 6 марта 2014 года № 188-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года», а также в качестве одного из приоритетных направлений программы социально-экономического развития региона «10 точек роста».

При реализации проекта были введены в строй земли сельхозназначения площадью 6 тысяч гектаров.

В Ярославской области определены 8 приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса региона, в том числе молочное и мясное животноводство. Техническая и технологическая модернизация сельхозпроизводства, создание условий для привлечения инвестиций в АПК, а также поддержка малых форм хозяйствования и повышение качества продукции АПК являются основными задачами отрасли на ближайшую перспективу.