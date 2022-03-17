Выпущенные Солид Банком карты стали бессрочными

Российско-японский Солид Банк сделал выпущенные ранее банком карты Mastercard и МИР бессрочными

На фоне приостановки международными платежными системами операций в России Солид Банк сделал выпущенные ранее банком карты Mastercard и МИР бессрочными, теперь ими можно пользоваться на территории России до физического износа пластика.

Вне зависимости от того, какой срок карты указан на ней, она будет действовать бессрочно,

Перевыпускать ранее выданные карты – не требуется, карты продолжат работать после окончания срока службы,

На территории РФ карты работают в обычном режиме, операции по ним обрабатываются внутри страны в НСПК, и санкции на них не влияют, при этом средства на счетах, привязанных к картам, полностью сохранны и доступны,

Картами по-прежнему можно пользоваться для оплаты покупок в Интернет-магазинах, даже по истечении срока, указанного на карте.

С тарифами банковских карт Солид Банка можно ознакомиться по ссылке

www.solidbank.ru

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