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Выпущенные Солид Банком карты стали бессрочными

Российско-японский Солид Банк сделал выпущенные ранее банком карты Mastercard и МИР бессрочными

На фоне приостановки международными платежными системами операций в России Солид Банк сделал выпущенные ранее банком карты Mastercard и МИР бессрочными, теперь ими можно пользоваться на территории России до физического износа пластика.

  • Вне зависимости от того, какой срок карты указан на ней, она будет действовать бессрочно,

  • Перевыпускать ранее выданные карты – не требуется, карты продолжат работать после окончания срока службы,

  • На территории РФ карты работают в обычном режиме, операции по ним обрабатываются внутри страны в НСПК, и санкции на них не влияют, при этом средства на счетах, привязанных к картам, полностью сохранны и доступны,

  • Картами по-прежнему можно пользоваться для оплаты покупок в Интернет-магазинах, даже по истечении срока, указанного на карте.

С тарифами банковских карт Солид Банка можно ознакомиться по ссылке

www.solidbank.ru

АО «Солид Банк». Ген лицензия ЦБ РФ №1329


/ Сибирское Информационное Агентство /
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