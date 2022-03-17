Что сказал Путин 16 марта

Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине, поскольку ей не оставили дипломатических возможностей решения проблем безопасности, заявил Владимир Путин 16 марта. Он уверен, что несмотря жесткие антироссийские санкции экономика России обязательно адаптируется к новым реалиям, но структурные изменения в ней могут привести к временному росту цен и безработицы.

Что произошло

Появление российских войск под Киевом, другими городами Украины связано не с намерением оккупировать эту страну, у нас нет такой цели.

Главная цель действий России — это помощь людям на Донбассе, которые в течение почти восьми лет самыми варварскими методами — блокадой, крупномасштабными карательными акциями, терактами и постоянными артиллерийскими обстрелами — подвергались настоящему геноциду.

Нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов. «По факту и США, и ЕС объявили самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены».

«Мы ценим позицию тех иностранных компаний, которые, несмотря на беспардонное давление со стороны США и их вассалов, продолжают работу в нашей стране. В дальнейшем они обязательно получат дополнительные возможности для развития».

«Да, сейчас нам непросто. Российские финансовые компании, крупные предприятия, малый и средний бизнес столкнулись с беспрецедентным давлением. Первой под удар санкций попала банковская система, но российские банки справились с этим. Работая буквально в круглосуточном режиме, они продолжают проводить платежи и расчеты граждан, обеспечивать деятельность предприятий».

Вторая волна санкций была призвана спровоцировать панику в торговой сфере. По оценкам, за прошедшие три недели дополнительный спрос на товары превысил триллион рублей. Но отечественные производители, поставщики, транспортные и логистические компании сделали все, чтобы избежать масштабного дефицита в розничных сетях.

Какие меры будут приняты

Среди мер социально-экономической поддержки регионов РФ, Путин сообщил о действиях властей, направленных на преодоление последствий жестких антироссийских санкций.