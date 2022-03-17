Что сказал Путин 16 марта

Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине, поскольку ей не оставили дипломатических возможностей решения проблем безопасности, заявил Владимир Путин 16 марта. Он уверен, что несмотря жесткие антироссийские санкции экономика России обязательно адаптируется к новым реалиям, но структурные изменения в ней могут привести к временному росту цен и безработицы.
Что произошло
- Появление российских войск под Киевом, другими городами Украины связано не с намерением оккупировать эту страну, у нас нет такой цели.
- Главная цель действий России — это помощь людям на Донбассе, которые в течение почти восьми лет самыми варварскими методами — блокадой, крупномасштабными карательными акциями, терактами и постоянными артиллерийскими обстрелами — подвергались настоящему геноциду.
- Нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов. «По факту и США, и ЕС объявили самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены».
- «Мы ценим позицию тех иностранных компаний, которые, несмотря на беспардонное давление со стороны США и их вассалов, продолжают работу в нашей стране. В дальнейшем они обязательно получат дополнительные возможности для развития».
- «Да, сейчас нам непросто. Российские финансовые компании, крупные предприятия, малый и средний бизнес столкнулись с беспрецедентным давлением. Первой под удар санкций попала банковская система, но российские банки справились с этим. Работая буквально в круглосуточном режиме, они продолжают проводить платежи и расчеты граждан, обеспечивать деятельность предприятий».
- Вторая волна санкций была призвана спровоцировать панику в торговой сфере. По оценкам, за прошедшие три недели дополнительный спрос на товары превысил триллион рублей. Но отечественные производители, поставщики, транспортные и логистические компании сделали все, чтобы избежать масштабного дефицита в розничных сетях.
Какие меры будут приняты
Среди мер социально-экономической поддержки регионов РФ, Путин сообщил о действиях властей, направленных на преодоление последствий жестких антироссийских санкций.
- Власти РФ должны исключить регулирование цен «в ручном режиме», обеспечив доступность товаров на потребительском рынке. Стабилизации цен должно способствовать увеличение предложения, в том числе за счет перенаправления экспортных товаров на внутренний рынок.
- Ключевую роль в преодолении текущих проблем должен сыграть частный бизнес, который способен за короткое время перестроить логистику, найти новых поставщиков, нарастить выпуск востребованной продукции.
- Доходов федерального бюджета достаточно для финансирования запланированных проектов, Центральному банку не придется печатать деньги.
- Важнейшая задача – обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, прежде всего товары первой необходимости, лекарства и медицинские изделия.
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В ближайшее время будет принято решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии.
- Минфин откроет каждому субъекту РФ безусловную кредитную линию с погашением до конца года в размере 10% от общего объема их доходов.
- Будет осуществлена дополнительная индексация дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и использованы другие меры поддержки региональных финансов.
- Объёмы авансирования по госконтрактам будут увеличены увеличить. Аванс должен составлять не менее половины от общей суммы контракта, а срок оплаты поставленных товаров и услуг сократиться до семи рабочих дней.
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Объёмы инфраструктурных бюджетных кредитов будут сохранены. Правительству надо организовать гибкое управление этой программой, учесть все трудности, связанные с реализацией проектов
- Экономика России обязательно адаптируется к новым реалиям, но структурные изменения в ней могут привести к временному росту цен и безработицы.
- «Текущая ситуация – это, безусловно, испытание для всех нас. Уверен, мы пройдём его достойно, упорным трудом, совместной работой и взаимной поддержкой преодолеем все трудности и станем ещё сильнее, как это всегда было в истории тысячелетней России».