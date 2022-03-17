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Пенсии и МРОТ могут повысить в России

Это связано с ростом цен, сообщает РБК.

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», – сказал президент Владимир Путин.

Кроме того, Путин поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. Как отметил президент, очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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