Интерфакс: ЦБ согласовал проект о внешнем управлении активами компаний, покинувших Россию

Банк России при условии доработки согласовал законопроект о внешнем управлении в значимых компаниях с иностранным участием, которые покидают Россию из-за санкций, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с предложениями регулятора.

Законопроект, по поводу которого высказался ЦБ, готовит Минэкономразвития. Этот документ должен стать ответом российских властей на массовые заявления иностранных компаний о приостановке деятельности в России. Документ разрешает вводить внешнее управление в крупных компаниях с иностранным участием, которые после 24 февраля 2022 года заявили о прекращении деятельности "в отсутствие для этого очевидных экономических оснований". Согласно законопроекту, суд сможет назначать в этих компаниях внешнюю администрацию в лице госкорпорации ВЭБ.РФ или Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

ЦБ РФ считает необходимым конкретизировать, в какие компании может назначаться внешняя администрация. В проекте говорится об организациях, где обладателем 25% акций, долей или контролирующим лицом является нерезидент, связанный с недружественным государством, однако расшифровки понятия "контролирующее лицо" нет. Между тем сам по себе этот термин неприменим, так как по действующему законодательству контролирующих лиц обязаны раскрывать только кредитные и страховые организации, а также негосударственные пенсионные фонды, обращает внимание регулятор.

Под внешнее управление могут подпадать и финансовые организации, тогда функции внешней администрации в ней будет выполнять АСВ. Банк России считает, что у него должно быть право инициировать внешнее управление в финорганизациях.