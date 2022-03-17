Индия может импортировать 15 млн баррелей российской нефти

Нью-Дели не нарушит санкционный режим, передает ТАСС со ссылкой на зарубежное издание Business Standard.

По сведениям газеты, поставка может быть осуществлена на условиях модели CIF (cost, insurance and freight), в соответствии с которой продавец оплачивает доставку товара в порт, страхование, погрузку и фрахт судна.

При этом издание напомнило, что Нью-Дели «не нарушит санкционный режим», установленный на прошлой неделе Вашингтоном в отношении энергоносителей из России. Президент США Джо Байден своим указом 9 марта запретил импорт нефти из РФ.