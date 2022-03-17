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Правительство Братска поддержит малый и средний бизнес

Этот сектор городской экономики составляет более 25% в доходной базе муниципального бюджета, сообщили мэр Сергей Серебренников в соцсетях.

«В условиях санкционного давления, чтобы поддержать деловую активность малого и среднего бизнеса, а этот сектор городской экономики в доходной базе муниципального бюджета составляет более 25%, принял решение о введении дополнительных мер поддержки предпринимателей», – пишет Серебренников.

Первое – введение ставки в 1 рубль за аренду земельного участка под объектами муниципальной собственности до конца года. Второе – отмена начислений пени по договорам аренды до конца этого года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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