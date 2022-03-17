Как быстро найти работу

Эксперт Работа.ру рассказал, какие инструменты помогут быстрее найти рабочее место.

Одними из важнейших факторов для соискателей являются скорость поиска новой работы и время трудоустройства. Именно боязнь того, что процессы могут затянуться, зачастую заставляет работников откладывать решение о смене компании: они смиряются с тем, что условия работы у них хуже рыночных. Эксперт Евгений Бобков, директор по продуктам Работа.ру, рассказал как быстро и эффективно искать лучшие вакансии на рынке в любой отрасли.

Заполните резюме

Как правило, работодатели редко и неохотно тратят время на отклики кандидатов с пустыми резюме без подробного описания предыдущего опыта работы и описания навыков соискателей. Чтобы повысить свои шансы на ответ от компании, постарайтесь заполнить резюме максимально подробно перед откликами на вакансии.

Увеличьте число откликов на открытые вакансии

Откликайтесь на три – шесть вакансий в день на разных сайтах по поиску работы. Такая активность сделает вас заметнее для HR-специалистов разных компаний и увеличит число приглашений на собеседования, а значит, повысит и процент успеха быстрого и эффективного трудоустройства. Для экономии времени соискателей Работа.ру запустила бесплатный сервис «Автоотклик». Каждый день алгоритмы машинного обучения сервиса самостоятельно выбирают пять подходящих к резюме соискателя вакансий и отправляют отклик работодателям.

Расширьте географию поиска

Удаленка всё еще остается актуальной. По нашим данным, в этом году работать в дистанционном формате хотели бы 56% россиян. Такой режим позволяет работодателям рассматривать кандидатов из разных регионов страны, также и соискатели могут надеяться на успешное трудоустройство в другом городе.

Используйте все доступные для поиска площадки

Не ограничивайте себя только сайтами с вакансиями. Чтобы быстрее найти подходящее предложение, поделитесь своим резюме в социальных сетях и расскажите о желании сменить работу друзьям и знакомым. По возможности опубликуйте резюме в тематических и отраслевых группах.

Рассмотрите варианты временной подработки

Как правило, устройство на работу, которая не требует специальной подготовки, требует меньше времени. Рассмотрите для себя временную занятость по таким специальностям, как курьер, официант, бариста или сборщик заказов. Это позволит вам сохранить финансовую стабильность, получить гибкий график занятости и увеличить доступное время для поиска постоянной работы.

Ищите работу по нескольким специальностям

Сегодня для работодателей важнее компетенции сотрудников, а не профессии и должности, по которым кандидаты работали ранее. Такой подход позволяет соискателям искать работу сразу по нескольким профессиям. Обдумайте, в каких специальностях работодателей могут заинтересовать имеющиеся у вас компетенции, и подробнее опишите свои профессиональные навыки. Это даст вам возможность открыть сразу несколько резюме, и вы станете заметны для бóльшего количества работодателей.