Росреестр изменил порядок регистрации недвижимости для лиц из недружественных стран

Особый порядок осуществления сделок (операций) с недвижимостью с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России установлен на территории Российской Федерации Указами Президента РФ от 1 и 5 марта 2022 года № 81 и № 95.

– Теперь лицам, подпадающим под требования пункта 12 Указа Президента № 95, при подаче заявления необходимо будет представить в Росреестр документы, подтверждающие раскрытие информации о контроле над ними российскими юридическими или физическими лицами налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства, – говорится в сообщении.

Кроме того, лицам, подпадающим под действие Указа № 81, постановления Правительства № 295 от 6 марта 2022 года, необходимо получить разрешение на осуществление сделки со стороны Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Заявитель подает такое разрешение в Росреестр вместе с пакетом необходимых для проведения сделки документов.