ВТБ Лизинг планирует наращивать продажи техники производства России, Белоруссии и азиатских партнеров

ВТБ Лизинг (входит в Группу ВТБ) планирует развивать продуктовое предложение по транспортным средствам и технике из России, Белоруссии и стран Азии. В 2021 г. на этих производителей пришлось 56% общих продаж в сегменте. Рост доли должен частично компенсировать снижение продаж из-за приостановленных западными автопроизводителями поставок в Россию, рассказали SIA.RU в компании.

В 2021 году ВТБ Лизинг передал клиентам 36,3 тысяч единиц колесной техники в 60 регионах страны. 34% объемов пришлось на российских и белорусских производителей. В сегменте автобусов на них пришлось 81%, в легком коммерческом транспорте – 61%, в грузовых машинах – 56%. На южнокорейские бренды пришлось 15% от всего переданного компанией транспорта, в легковом сегменте их доля составила 26%. Вклад китайских машин в продажи автотранспорта составил 7%, и самая значительная доля – в категории спецтехники, 35%.

В 2021 году самая высокая динамика в продажах ВТБ Лизинг – у китайских автомобилей – по ним объемы выросли в 2,6 раза. Их доля в общем объеме переданного автотранспорта увеличилась на 4 п.п. (в 2020 году она составляла 3%). В легком коммерческом транспорте продажи китайских брендов увеличились в 7,2 раза, в грузовом - в 3,5 раза, в спецтехнике – в 2,4 раза, в автобусах – в 2,1 раза, в легковых автомобилях – в 2 раза.

«Мы видим несколько причин такого роста продаж китайских брендов на российском рынке. Во-первых, существенно возросло качество техники, дизайн интерьера и экстерьера стал более привлекательным для нашего потребителя, а кроме того, улучшились показатели безопасности по данными EuroNCAP и C-NCAP. Во-вторых, китайские производители начали поддерживать своё присутствие на рынке России собственными импортерами, формировать обширную дилерскую сеть и обеспечивать обслуживание машин и поставку запчастей. В 2020 году на фоне начинающегося дефицита с запасными частями и микрочипами китайские бренды держали умеренные цены на свою продукцию и стабильно поставляли необходимую технику. В-третьих, росту продаж способствует удачно выбранная стратегия с модельным рядом в легковом сегменте и спецтехнике. По нашим прогнозам, в 2022 году тренд на увеличение продаж китайской техники продолжится – как благодаря выходу новых моделей уже присутствующих на российском рынке брендов, так и появлению абсолютно новых для нас марок», – прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

ВТБ Лизинг будет развивать продуктовое предложение и сотрудничество с производителями из вышеперечисленных стран.