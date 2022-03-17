Число выданных автокредитов в феврале 2022 года снизилось на 5,4%

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2022 года в России было выдано 70,4 тыс. автокредитов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных кредитов на покупку автомобилей сократилось на 5,4% (в феврале 2021 г. – 74,5 тыс. ед.). В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем число выданных автокредитов, напротив, выросло на 15,6% (в январе 2022 года – 60,9 тыс. ед.).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в феврале 2022 года выдано в:

Москве (6,7 тыс. ед.),

Московской области (4,8 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (4,5 тыс. ед.),

Краснодарском крае (3,2 тыс. ед.),

Республике Татарстан (2,9 тыс. ед.).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в феврале 2022 года в большинстве регионов РФ было отмечено сокращение выдачи автокредитов. При этом самое серьезное снижение зафиксировано в:

Свердловской области (-35,4%),

Челябинской области (-26,9%),

Самарской области (-17,7%),

Республике Татарстан (-16,9%),

Волгоградской области (-16,5%).

В свою очередь в некоторых регионах, напротив, отмечен значительный рост числа выданных автокредитов, в том числе, в:

Иркутской области (+20,1%),

Архангельской области (+10,9%),

Ставропольском крае (+10,1%),

Москве (+9,5%),

Московской области (+7,5%).

«В целом, сокращение выдачи автокредитов в стране пока можно назвать достаточно незначительным, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Также можно говорить о разнонаправленной региональной динамике выдачи кредитов на покупку автомобилей. Так, в некоторых регионах страны (включая Москву с Московской областью) в феврале был отмечен существенный рост автокредитования. Общее же сокращение выдачи автокредитов стало следствием не столько ухудшения экономической ситуации в конце февраля текущего года, сколько продолжающегося дефицита новых автомобилей и запасных частей к ним. При этом стоит отметить, что поддержку сегменту автокредитов оказывает активно развивающееся в последнее время кредитование на рынке подержанных автомобилей. Однако в ближайшие месяцы рост ставок в результате санкционного давления станет определяющим фактором для кредитного рынка, где можно ожидать существенного спада, сравнимого с весной 2020 года. Тем не менее, сглаживающее значение будут оказывать меры поддержки заемщиков, принимаемые регулятором и банками. Также следует отметить, что в условиях снижения доступности кредитов вырастет значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) для заемщиков».