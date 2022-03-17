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ЦБ увеличит лимит одной операции в СБП до 1 млн рублей

Максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) планируется с 1 мая увеличить с нынешних 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Это касается как переводов, так и платежей через СБП, сообщает пресс-служба ЦБ.

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– Это позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы. В свою очередь торгово-сервисные предприятия (ТСП) смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты, — платежи проходят напрямую по счетам, – говорится в официальном сообщении.

Это позволит бизнесу сократить издержки на прием безналичных платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через систему в 2,5–3 раза ниже эквайринговых.

 

Минимальный лимит переводов в СБП в сутки, который банки могут установить для своих клиентов, сохраняется на уровне не менее 150 тысяч рублей. Лимит бесплатных переводов в месяц также по-прежнему составляет 100 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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