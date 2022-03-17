Дерипаска: Никогда не хотел быть главой ЦБ

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что никогда не хотел быть главой Банка России в ответ на опрос в одном из телеграм-каналов “Кто станет следующим главой ЦБ”.

Голоса пользователей распределились равномерно: 25% пользователей отдали голоса за действующего главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, 26% за Олега Дерипаску, 23% за Владимира Чистюхина.

– Ни в ЦБ, ни в какие другие начальники никогда не хотел и идти не планирую, но сделаю все возможное и невозможное, чтобы Россия больше никогда в такую засаду не попала, – написал он в соцсетях.

Для этого он предложил закончить с госкапитализмом, поднимать Сибирь и Дальний Восток и начать всё заново.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет анонсировать, чью кандидатуру на пост председателя Центробанка (ЦБ) выдвинет Владимир Путин. Президент должен назвать претендента на должность главы ЦБ на следующей неделе.