Первую студию звукозаписи для озвучивания фильмов создадут в Иркутске

Первая государственная профессиональная студия звукозаписи для производства кино появится в Иркутске, на реализацию проекта выделено 1,5 млн рублей по региональной государственной программе, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

«Студия позволит осуществлять качественное озвучивание фильмов, а также профессионально сводить звук и изображение. Эта работа является неотъемлемой частью производства фильмов. Зачастую, чтобы качественно сводить звук и картинку, нашим кинодокументалистам приходилось обращаться в частные фирмы, даже за пределами области – в Москве и Санкт-Петербурге. Вскоре эта проблема будет решена. Также мы планируем оказывать поддержку музыкантам, творческим коллективам, артистам учреждений культуры Прибайкалья, чтобы они могли в нормальных условиях записывать свои выступления и в последствии выпускать саундтреки», – рассказал директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников.

Студия будет размещена в здании Иркутского областного кинофонда. Помещение для нее уже определено, сейчас его ремонтируют – его площадь составляет около 50 квадратных метров. Специалисты установят в нем специальную звукоизоляционную конструкцию.

Здесь установят профессиональный пульт монтажера, компьютер, динамики, высокочувствительные студийные микрофоны. Открыть студию звукозаписи планируют к концу текущего года.